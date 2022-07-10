超市驚現天價白菜惹議　政府：標錯價所致

澳門為配合防疫安排，當地工商業自明起(11日)須停工7天，但超市等零售及非民生維生行業除外。政令一下，市民憂慮當局再一步收緊措施，均湧赴超市搶購物資。雖然政府多番強調食糧等充分，但有網民今日(10日)先後於Facebook群組「澳門消費旅遊好去處」上載幾張超市食品的相片，直斥有超市疑趁疫下斂財、大肆加價，一棵白菜竟賣過百澳門元。惟午後，即有澳門官員回應指，事件純屬供應商打錯標價，乃誤會一場。

網民今日相繼上載幾張某超市蔬菜及水果的標價，其中一款名為「黃金白菜」的標價竟將近每0.6公斤100澳門元，遠高於市政署公布的過去一周普通白菜平均價格每公斤22.1澳門元，相差近8倍，不禁令人質疑是否有商戶乘機坐地起價，搜刮民膏。另外，亦有網民上載一束售價43.7澳門元的紹菜，與一袋標價35澳門元的4個裝橙，直斥超市「斂財」，但亦有網民指現價正常，不算誇張，「貼紙寫3kg，差不多吧」。

澳門政府跟進後表示，事件相信是由於供應商打錯標價所致，而涉事超市亦已在網上致歉。惟繼續有網民發現該超市離奇標價的例子，包括單價39澳門元的蒜頭以及一片被標為「菜心苗」的西瓜，且售價竟逾1,700澳門元，實在令人哭笑不得，該超市事後繼續致歉並解釋，「上述7月6日西瓜標錯價證實是該分店員工疏忽」，超市將作出相應之處分及加強檢視，並承諾日後會加緊留意供應商的標價。政府亦指，倘有超市物價的問題，市民可於消委會專頁提供資料，相關部門會即時跟進。