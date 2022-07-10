新任房屋局局長首次落區　基層哭訴劏房貴環境差

新一屆政府上任10日，新任房屋局局長何永賢今日(10日)首次落區，探訪及會面劏房、籠屋、板房租戶了解其租住情況。她表示，新政府對解決本地房屋問題有好大決心，強調房屋局正努力研究為有需要市民提供適切居所，同時全力處理房屋政策，包括增建公營房屋和縮短建屋時間，加快尋找合適的土地興建更多過渡性房屋紓緩現況。

排隊等公屋逾7年的劏房住戶Helen表示，一家三口於1年幾前獲安排從劏房轉往過渡性房屋。惟最近突然被通知居住地要清拆，被迫「走回頭路」重回劏房單位，連串搬屋導致要安排小朋友轉學，成績亦因而變差。同樣被迫「重回劏房」的Miki表示，居住劏房期間小學三年級兒子曾目睹有人在樓梯吸食白粉、「打針」，令他留下陰影。她又指置辦的新傢俬於過渡性房屋用不夠兩年，今需搬走，家具無奈要棄置增財政負擔。

社區組織協會副主任施麗珊表示，有單身住戶等上樓17年都未有進展，亦有「天台戶」居民每月需負擔5,000港元的租金，望房委會增建公屋數量至每年3.5萬間，並重新檢討公屋配額及計分制度。