Häagen-Dazs四款雪糕含禁用除害劑　曾進口本港須停售

炎炎夏日之下，相信市民一定會想食返杯雪糕涼下，但食物放入口前要當心。食物環境衞生署食物安全中心今日(10日)呼籲市民不要食用數款法國Häagen-Dazs的雪糕，因為有關的進口產品被驗出含有歐洲聯盟(歐盟)禁用的除害劑環氧乙烷。中心初步調查發現本港進口商曾進口受影響批次的有關產品，目前已要求業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

涉事雪糕分別為淨容量473毫升的「Häagen-Dazs呍呢嗱(雲呢拿)雪糕家庭裝」、100毫升的「Häagen-Dazs呍呢嗱(雲呢拿)雪糕迷你杯」、75毫升的「Häagen-Dazs呍呢嗱(雲呢拿)雪糕迷你杯」，以及9.46公升的「Häagen-Dazs呍呢嗱(雲呢拿)雪糕桶裝」，最佳食用日期為2023年7月17日前。食安中心已即時聯絡上述進口商跟進，當局已就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動。目前調查仍然繼續。

今次是食安中心今年第2次通報有關產品驗出禁用的除害劑，當局在上月21日亦通報同款牌子及味道的雪糕家庭裝、桶裝均驗出含有環氧乙烷。香港Häagen-Dazs當事就事件致歉，並指經確認並發現香港亦有進口同批次受影響的產品，故已立即停售及自願撤回受影響批次的產品，同時追蹤並聯絡商戶停售，除涉事雪糕外，其他產品皆符合香港標準。惟事隔未夠一個月，當局再次發現同品牌的雪糕含禁用除害劑。