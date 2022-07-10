多70場所納強檢 灣仔警察總部職員餐廳上榜
2022年07月10日 21:22
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再增70個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。
污水驗出新冠病毒的地點如下：
1.大埔雲滙 10 座
2.大埔雲滙 11 座
3.觀塘順安邨安群樓
4.大埔富善邨善美樓
5.秀茂坪寶達邨達佳樓
6.藍田康栢苑欣栢閣
涉及多宗病例的地點如下：
1.上水清河邨清照樓
2.鰂魚涌太古城衞星閣
3.屯門良景邨良華樓
4.粉嶺皇后山邨皇盛樓
5.紅磡寶其利街145-163號寶利大樓
6.旺角海富苑海韻閣
7.慈雲山慈愛苑愛仁閣
8.黃大仙竹園北邨松園樓
9.長沙灣麗翠苑麗柏閣
10.牛池灣彩虹邨錦雲樓
11.將軍澳唐明苑唐輝閣
12.天水圍天頌苑頌碧閣
13.青衣長安邨安潮樓
14.柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座
15.黃大仙樂富邨宏逸樓
16.大圍顯徑邨顯祐樓
17.上水清河邨清朗樓
18.鴨脷洲利東邨東逸樓
19.觀塘順天邨天池樓
20.葵涌寧峰苑潤峰閣
21.天水圍天喜街 11 號天麗苑
22.將軍澳君傲灣 3 座
23.將軍澳寶林邨寶勤樓
24.牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座
25.青衣長宏邨宏善樓
26.將軍澳日出康城首都 2 座(左翼及右翼)
27.上水天平邨天美樓
28.將軍澳健明邨明宇樓
29.西營盤皇后大道西409號怡景花園 2 座
30.牛池灣彩雲(一)邨銀河樓
31.將軍澳頌明苑嘉明閣
32.九龍城啓晴邨康晴樓
33.天水圍天盛苑盛賢閣
34.葵涌荔景邨樂景樓
35.荃灣尚翠苑翠庭閣
36.大埔廣福邨廣禮樓
37.元朗屏欣苑屏彥閣
38.牛池灣彩鳳徑23 號彩峰苑
39.天水圍嘉湖山莊賞湖居6座
40.柴灣藍灣半島 9 座
41.屯門兆康苑兆泰閣
42.青衣偉景花園 3 座
43.沙田廣源邨廣榕樓
44.長沙灣蘇屋邨荷花樓
45.大埔太和邨翠和樓
46.沙田水泉澳邨月泉樓
47.馬鞍山雅景臺 2 座
48.鴨脷洲漁安苑紫安閣
49.黃大仙現崇山 1 座
50.葵涌葵涌邨綠葵樓
51.沙田愉翠苑愉滿閣
52.柴灣永利中心 B 座
53.東涌逸東(二)邨滿逸樓
54.紅磡黃埔新邨佳富樓
55.太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C舖 Grand Pub
56.屯門良景商場 4 樓 L415 號舖 龍薈
57.將軍澳茵怡花園2座地下8號舖及3座地下9號舖 大快活
58.荃灣荃灣千色匯1期4樓A舖 稻香.茶居
59.屯門盈豐商場地下 A27 號舖 雲川
60.屯門愛定商場 A 區 1 樓A151 號舖 Subway
61.屯門欣田商場地下 G05 號舖 漁樂
62.屯門富健花園地下51號舖 昇平粉麵餐廳
63.灣仔警察總部警政大樓高座5樓 警察總部職員餐廳
64.銅鑼灣銅鑼灣廣場二期2樓 潮江春
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease