多70場所納強檢　灣仔警察總部職員餐廳上榜

再增70個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該70個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大埔雲滙 10 座

2.大埔雲滙 11 座

3.觀塘順安邨安群樓

4.大埔富善邨善美樓

5.秀茂坪寶達邨達佳樓

6.藍田康栢苑欣栢閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.上水清河邨清照樓

2.鰂魚涌太古城衞星閣

3.屯門良景邨良華樓

4.粉嶺皇后山邨皇盛樓

5.紅磡寶其利街145-163號寶利大樓

6.旺角海富苑海韻閣

7.慈雲山慈愛苑愛仁閣

8.黃大仙竹園北邨松園樓

9.長沙灣麗翠苑麗柏閣

10.牛池灣彩虹邨錦雲樓

11.將軍澳唐明苑唐輝閣

12.天水圍天頌苑頌碧閣

13.青衣長安邨安潮樓

14.柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座

15.黃大仙樂富邨宏逸樓

16.大圍顯徑邨顯祐樓

17.上水清河邨清朗樓

18.鴨脷洲利東邨東逸樓

19.觀塘順天邨天池樓

20.葵涌寧峰苑潤峰閣

21.天水圍天喜街 11 號天麗苑

22.將軍澳君傲灣 3 座

23.將軍澳寶林邨寶勤樓

24.牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座

25.青衣長宏邨宏善樓

26.將軍澳日出康城首都 2 座(左翼及右翼)

27.上水天平邨天美樓

28.將軍澳健明邨明宇樓

29.西營盤皇后大道西409號怡景花園 2 座

30.牛池灣彩雲(一)邨銀河樓

31.將軍澳頌明苑嘉明閣

32.九龍城啓晴邨康晴樓

33.天水圍天盛苑盛賢閣

34.葵涌荔景邨樂景樓

35.荃灣尚翠苑翠庭閣

36.大埔廣福邨廣禮樓

37.元朗屏欣苑屏彥閣

38.牛池灣彩鳳徑23 號彩峰苑

39.天水圍嘉湖山莊賞湖居6座

40.柴灣藍灣半島 9 座

41.屯門兆康苑兆泰閣

42.青衣偉景花園 3 座

43.沙田廣源邨廣榕樓

44.長沙灣蘇屋邨荷花樓

45.大埔太和邨翠和樓

46.沙田水泉澳邨月泉樓

47.馬鞍山雅景臺 2 座

48.鴨脷洲漁安苑紫安閣

49.黃大仙現崇山 1 座

50.葵涌葵涌邨綠葵樓

51.沙田愉翠苑愉滿閣

52.柴灣永利中心 B 座

53.東涌逸東(二)邨滿逸樓

54.紅磡黃埔新邨佳富樓

55.太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C舖 Grand Pub

56.屯門良景商場 4 樓 L415 號舖 龍薈

57.將軍澳茵怡花園2座地下8號舖及3座地下9號舖 大快活

58.荃灣荃灣千色匯1期4樓A舖 稻香.茶居

59.屯門盈豐商場地下 A27 號舖 雲川

60.屯門愛定商場 A 區 1 樓A151 號舖 Subway

61.屯門欣田商場地下 G05 號舖 漁樂

62.屯門富健花園地下51號舖 昇平粉麵餐廳

63.灣仔警察總部警政大樓高座5樓 警察總部職員餐廳

64.銅鑼灣銅鑼灣廣場二期2樓 潮江春