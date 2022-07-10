傳醫院引入內地抗生素惹議　網民：而家有乜唔係大陸製

瑪麗醫院日前傳出處方內地出產藥物，包括止痛藥及胃藥等，引起市民對藥效安全的憂慮。今日(10日)再有網民於Facebook群組「公務員secrets」反映，聲稱從醫護得悉並爆料，指新界某間醫院正在使用國產抗生素，惹人熱議。

網傳圖片可見，涉事抗生素由國藥集團致君(深圳)製藥有限公司所有生產，有網民留言指，「嘩，唔係嘛，必理痛都算，仲要抗生素都用國產，抗生素喎，先頭部隊喎！香港使唔使攪成咁啊，大陸醫院都有得揀畀多啲錢打外國針同藥」。但亦有網民表示無妨，表示「抗生素，邊度做分別唔大」、「打左嘅，病人都未必知」，甚至有人明言，「而家有乜嘢唔係大陸做吖？你今晚食嗰條菜心都係大陸出品，唔通又搵你嚟試菜咩」，似乎對國產藥來者不拒。

上周二(5日)瑪麗醫院傳處方內地藥物時，醫管局曾表示藥物品質及安全是當局採購藥物的首要考慮，但若因疫情嚴峻導致個別藥物供應緊張，局方或會從不同地區進口採購合約以外的藥物。更有醫生明言醫管局在比較質量及價錢後，通常「邊度平買邊度」，故是次傳出新界某醫院選用國產抗生素確不稀奇，但可反映市民似乎仍對國產藥的成效有所憂慮。