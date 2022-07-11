東方日報A1：市民最怕點紅點綠　健康碼轉色要禁足

現時市民進入表列處所時需掃描「安心出行」應用程式及疫苗通行證。醫務衞生局局長盧寵茂在電視節目上預告，當局研究「安心出行」實名制，或會倣效內地的「紅黃綠碼」做法。惟市民則關注「紅黃綠碼」的實際運作，在甚麼情況下會禁足。至於通關方面，他指目前是提升通關方便程度，希望逐步增加內地檢疫酒店及通關名額，名額愈多愈好，但不會為提升名額定下目標。

現時疫情在放寬後有升勢，盧寵茂指，現屆政府不希望增加社交距離措施，否則是「不精準做法」。相反，要做到「早發現、早診斷」，提升揪出疫患的速度。他指已聯同創新科技及工業局，商討優化「安心出行」程式，期望做到通知市民強制檢測前，不要到訪高風險地方；或讓有風險的人士不可進入高風險場所。至於實行上的機制，會考慮參考內地做法，即增設健康碼制度。他指比起在「安心出行」加設追蹤功能，更重要是實名登記，以有效方法通知市民有關風險。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上回應指，當局主要利用「安心出行」的紀錄，去看人群中是否涉及爆發、傳播，尤其是涉及如食肆等要除罩的場所。

當確診出現個案時，當局會上載相關人士的「安心出行」紀錄，查看是否在同一時間有多人確診，以辨別有否涉及爆發。故此她表示，當局不會隨時得悉一個地點的人數、涉及的人等。若真的出現爆發，署方會利用疫苗通行證找出涉事市民。

至於港人翹首以待的通關，盧寵茂坦言，要在短時間內與內地免檢疫通關，並非合理期望。目前當局是提升通關方便程度，望逐步增加內地檢疫酒店及通關名額。以往有不足3%港人過關後仍然染疫，假如過關後再沒有人中招，他相信內地或可放寬更多通關名額。

盧又形容，與內地通關是「考內地試，而出卷人是內地」。故兩地溝通不屬對賭，不存在提出要求或談判。

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