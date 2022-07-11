受新冠疫情壓力影響　增加患產後抑鬱風險

新冠疫情下產後抑鬱個案有上升趨勢，其成因包括自身情緒病、社會及經濟壓力等。有醫生提醒，若不正視，或影響媽媽身心及寶寶成長。而伴侶應避免責罵太太，多花時間陪伴她，建立安全環境予寶寶等。醫生認為「一日一粒藥」可能是比較簡單的治療方法，可讓其盡快康復，重拾媽媽的角色，建立良好親子關係。

產後抑鬱的成因跟普通抑鬱症相若，也跟過往的病史、生產前後的壓力有關。精神科專科醫生汪嘉佑稱，媽媽懷孕過程賀爾蒙變化大，易有情緒反應；若反應持續或強烈，變成惡性循環，負面情緒會愈滾愈大。疫情前，約半數媽媽產後首兩星期出現輕微情緒困擾，10%至15%產後兩個月出現產後抑鬱；在疫情下，多6%抑鬱症個案，故預料患產後抑鬱的風險比已往更高。

汪指出，產後抑鬱的病徵，除一般的抑鬱徵狀外，在心理上會過分擔心寶寶，譬如持續擔心寶寶生病、認為「自己是個差勁的媽媽」、自己「欠左寶寶」而在行為上傷害到寶寶。若媽媽情緒長期低落、沒有精力、對其他事物失去興趣、認為世界只剩下自己及寶寶等，都可能是抑鬱的症狀。治療方面，可分為藥物及心理治療，而伴侶的支持亦很重要，丈夫應跟太太建立夥伴關係，同一陣線照顧寶寶，留意她有否自殺風險等。媽媽也宜在寶寶睡覺時，抽時間做自己喜歡的事。