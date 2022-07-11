港鐵服務完善提升乘搭體驗　推動智慧出行　藝術美化車站

香港回歸25年，本港鐵路網絡持續發展，至今已可貫通全港18區。今日的鐵路網絡不僅四通八達，港鐵公司更致力提供優質服務，積極提升顧客的乘車體驗。港鐵公司在回歸後應用創新科技，將MTR Mobile升級成為一站式生活資訊服務平台，令市民隨時隨地輕輕鬆鬆預先定好行程；同時又推出「港鐵‧藝術」計劃，為車站度身訂造藝術作品，為日常平凡旅程添上不平凡姿采。港鐵公司榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發「香港特別行政區成立25周年卓越大獎」，可謂實至名歸。

「好開心獲頒『香港特別行政區成立25周年卓越大獎』，這是傳媒及社會人士對港鐵公司及各位同事努力的肯定。」港鐵公司香港客運服務總監楊美珍指，過去40多年公司一直積極透過「鐵路+社區」綜合發展模式，在本港發展一個又一個新社區，並為舊社區注入新動力，為香港社會經濟發展作出貢獻。

回歸前，香港有4條鐵路綫，全長約100公里。經過25年來的努力，現在已發展至10條綫，連同在2018年開通廣深港高速鐵路（香港段），整個鐵路網絡長達約270公里，貫通全港18區。隨着東鐵綫過海段在今年5月15日通車，這條已有逾百年歷史的鐵路綫跨越維港直達港島，使整個鐵路網絡更為四通八達，為乘客提供更多轉乘選擇，更便捷地去到目的地。

楊美珍表示：「鐵路網絡持續發展的同時，公司亦很着重提升乘客的乘車體驗，過去25年來，港鐵為車站一一度身訂造藝術作品，從而展現這座國際城市豐碩的文化瑰寶與活力。首批港鐵車站藝術作品在機場快綫展示。這些大型的藝術裝置經過精心安排，務求為車站帶來鮮明的標識，並為乘客提供更佳的導向。」

她續說：「就以新落成的會展站的『水記憶』為例，它是由1,200幀獨一無二的相片組成，攝影師經年累月在車站前的海濱，以鏡頭捕捉海港不同時刻的光景，猶如將車站沉浸在海浪、色彩與浮光的變化之中，我每次經過都會被它深深地吸引着，有時也會勾起維港的絲絲記憶。」

至於金鐘站擴建部分，則裝置了「引領前行」的懸浮藝術。楊美珍如數家珍般說：「4組不同的色帶象徵着金鐘站4條匯聚的路綫，每條『軌道』同時塗上4條在金鐘站交匯的港鐵綫專用顏色，我隨着扶手電梯上落時，仰望它們在空中縱橫交錯，感覺就如我們人生旅程中不斷前行。我亦希望乘客在每天匆忙旅程中，可以停一停，欣賞我們為車站度身訂造的藝術風光。」目前，包括畫像及雕塑等不同的車站藝術創作已增至超過80項，遍布整個鐵路網絡。

除了藝術品外，港鐵公司在智能科技、軟件上也希望做到更便利，推動「智慧出行」。MTR Mobile已升級成為一站式生活資訊服務平台，令市民隨時隨地輕輕鬆鬆預先定好行程。東鐵綫過海段亦有提供不少智能服務，如在金鐘站的乘客可以利用「過海易」查看東鐵綫及荃灣綫列車的實時班次時間等資訊。公司更將「車廂載客情況顯示」技術應用到全條東鐵綫，方便乘客選擇更多空間的車廂上車。