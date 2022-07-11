昨增59宗確診　今起工商店舖停運一周　市面冷清

澳門新一輪疫情未止，當地新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日(10日)新增59宗新冠確診個案，其中17宗在社區發現，自上月18日爆發以來，累計個案1,526宗。截至今早(11日)8時，當局通過流行病學調查跟進19,288人。澳門第7輪全民檢測昨日早上9時開始，截至今早8時，459,818人次已採樣，其中408,290人次檢測無中招；累計共有12管混樣樣本驗出病毒。目前已安排相關樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

另外，澳門今起工商業場所停運7天，有賭場凌晨拉閘並張貼暫時停業告示。全澳的士司機今日起須戴面罩及KN95口罩，以及接受每日一檢，僅30條巴士路線有限度運作，乘客上車須出示「特許工作證」方可乘搭，期間有乘客因未能出示證明而被拒上車。

澳門市面明顯比平日冷清，車流稀疏。各區多間主要超市，加強場所的人流管理及在場提供協助，各區超市營運如常，人流秩序大致順暢。在場的工作人員亦提醒市民遵守衛生當局的防疫措施，戴好口罩及出示健康碼，惟街上仍有零星行人佩戴普通外科口罩。澳門中區的新馬路及橫街商業區，店舖幾乎全部拉閘。有附近店舖老闆表示，今早人流明顯減少，打算清去店內存貨後休息數天。