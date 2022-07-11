報告指香港賽馬成非法賭網「搖錢樹」　賭徒花逾半收入賭博

有組織發表最新調查報道，指出大批非法及離岸博彩網站利用香港合法賽馬活動「掘金」，有關網站更受惠於疫情，非法從本港賺取的博彩利潤增加一至兩成；報告同時引述一項針對香港的大型調查，指參與非法博彩的受訪者每月平均花費逾半收入賭博，當中6成半人士曾借貸。至於通過合法賭博機構投注的受訪者，投注金額超過每月收入一半的不足一成，反映非法博彩導致「無節制賭博」問題嚴重，呼籲各地執法機構繼續攜手打擊不法賭博集團。

成員包括香港賽馬會等亞洲賽馬機構的亞洲賽馬聯盟，旗下反非法賭博及相關金融罪行專責小組早前發布《非法博彩現狀》報告，主要對61個司法管轄區當中的534個合法註冊或非法經營的博彩網站進行分析，發現全球各地非法賭博活動日益普及，主要受惠於近年新冠肺炎疫情期間網上博彩的增長，當中包括香港在內。報告發現本港，有75%的非法博彩網站，以及42%有合法註冊（香港以外地區註冊）卻不受嚴格規管的博彩網站，有提供亞洲賽馬聯盟成員（即香港賽馬會）舉辦的本地賽馬活動供賭客投注，有關比例遠高於其他地區的成員，如澳洲、新西蘭和日本等，反映非法及離岸賭博網站積極透過香港賽馬博彩活動搵錢。報告又指出，疫情期間香港的非法博彩利潤增加了10%至20%，當中投注賽馬、電子競技、另類聯賽和體育賽事的金額大幅增加。

報告引述法國一家市場研究公司為香港賽馬會進行的調查報告，該調查於去年9至10月在本港統計1.2萬人的博彩偏好，結果顯示參與非法博彩的受訪者，每月平均花費收入的52%賭博，至於只通過合法賭博機構投注的受訪者，投注金額超過個人收入一半的僅有9%。調查又顯示，參與非法博彩的受訪者當中，有65%的人士廣泛使用借貸，當中19%的人士亦承認，他們每月投注的金額超過個人收入的一半。該報告指出，有關調查反映香港參與非法賭博的人士，比參與合法博彩者更可能成為「過度賭博者」，因為他們更容易欠債，甚至向高利貸借款沒法清還和申請破產。由於非法賭博往往為犯罪集團提供巨大利潤，亦涉及洗黑錢等犯罪活動，報告指國際刑警的金融犯罪和反腐敗部門一直致力打擊非法賭博。