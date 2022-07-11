報告指香港賽馬成非法賭網「搖錢樹」 賭徒花逾半收入賭博
2022年07月11日 10:46
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非法賭網借香港賽馬會舉辦的賽事吸引賭客投注比例遠高於其他地區。
有組織發表最新調查報道，指出大批非法及離岸博彩網站利用香港合法賽馬活動「掘金」，有關網站更受惠於疫情，非法從本港賺取的博彩利潤增加一至兩成；報告同時引述一項針對香港的大型調查，指參與非法博彩的受訪者每月平均花費逾半收入賭博，當中6成半人士曾借貸。至於通過合法賭博機構投注的受訪者，投注金額超過每月收入一半的不足一成，反映非法博彩導致「無節制賭博」問題嚴重，呼籲各地執法機構繼續攜手打擊不法賭博集團。
成員包括香港賽馬會等亞洲賽馬機構的亞洲賽馬聯盟，旗下反非法賭博及相關金融罪行專責小組早前發布《非法博彩現狀》報告，主要對61個司法管轄區當中的534個合法註冊或非法經營的博彩網站進行分析，發現全球各地非法賭博活動日益普及，主要受惠於近年新冠肺炎疫情期間網上博彩的增長，當中包括香港在內。報告發現本港，有75%的非法博彩網站，以及42%有合法註冊（香港以外地區註冊）卻不受嚴格規管的博彩網站，有提供亞洲賽馬聯盟成員（即香港賽馬會）舉辦的本地賽馬活動供賭客投注，有關比例遠高於其他地區的成員，如澳洲、新西蘭和日本等，反映非法及離岸賭博網站積極透過香港賽馬博彩活動搵錢。報告又指出，疫情期間香港的非法博彩利潤增加了10%至20%，當中投注賽馬、電子競技、另類聯賽和體育賽事的金額大幅增加。
報告引述法國一家市場研究公司為香港賽馬會進行的調查報告，該調查於去年9至10月在本港統計1.2萬人的博彩偏好，結果顯示參與非法博彩的受訪者，每月平均花費收入的52%賭博，至於只通過合法賭博機構投注的受訪者，投注金額超過個人收入一半的僅有9%。調查又顯示，參與非法博彩的受訪者當中，有65%的人士廣泛使用借貸，當中19%的人士亦承認，他們每月投注的金額超過個人收入的一半。該報告指出，有關調查反映香港參與非法賭博的人士，比參與合法博彩者更可能成為「過度賭博者」，因為他們更容易欠債，甚至向高利貸借款沒法清還和申請破產。由於非法賭博往往為犯罪集團提供巨大利潤，亦涉及洗黑錢等犯罪活動，報告指國際刑警的金融犯罪和反腐敗部門一直致力打擊非法賭博。