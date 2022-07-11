香港每10萬人有47人瑞　全球排第7　加勒比海國家最長壽

香港人壽命位列世界前端，當中活到100歲的人瑞排名屬全球第7位，每10萬人當中就有47名百歲老人，較20年前上升近9成。而世界人瑞比例最高的三甲都位於加勒比海，美國雖在比例上排名第11，惟以超過9.7萬個百歲國民，成為全球最多人瑞的國家。

現時全球人類平均壽命為73.4歲，網站Lottie分析全球過去20年各地人口統計，並按性別找出各國家及地區的人瑞(活至100歲以上)比例。香港在2020年有3,561位人瑞，當中女性佔84.25%，男性只有15.75%，較20年前上升達89.58%。

至於全球最人瑞比例最高的為法國外省瓜地洛普(Guadeloupe)，每10萬人當中有75名人瑞，較2000年時上升約8成。有趣的是，頭3位人瑞比例最高的區域都屬位處加勒比海的國家或地區，第2位是巴巴多斯(Barbados)，第3位就是另一法國外省馬丁尼克 (Martinique)，調查亦指加勒比海生活方式是法國外省瓜地洛普擁有全球最長壽的條件。至於以長壽知名的日本則與烏拉圭並列第4，每10萬人中有62名人瑞，全國就有78,636名百歲老人，數量僅次於美國。

全球人瑞比例最高排名

1.瓜地洛普

2.巴巴多斯

3.馬丁尼克

4.日本

4.烏拉圭

6.波多黎各

7.香港

8.海峽群島

9.法國

9.拉脫維亞