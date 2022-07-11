葵涌過渡房屋今起接受申請　提供116單位　140名基層受惠

香港社會服務聯會(社聯)第3個「組合社會房屋計劃」，位於葵涌業成街5至7號的「業成6號」，預期本年11月入伙，今日(11日)開始接受申請，下月12日截止。社聯委託香港聖公會麥理浩夫人中心為營運機構，為長期輪候公屋(不少於3年)或居住在不適切住房的基層市民，提供適切及可負擔的過渡性社會房屋，申請人需通過面試，成功獲批，住宿期最多長達3年。

「業成6號」提供116個單位，包括 91個「一人單位」、24個「二人單位」及 1個「無障礙單位」，預計約有140名基層市民受惠；單位面積由140至209平方呎不等，每個單位設有獨立洗手間及使用電磁爐的煮食空間，以及提供冷氣機、電熱水爐及抽氣扇等設備。每個住戶亦會獲中華電力有限公司提供上限2,000港元的資助以購買符合能源效益之電器。

社聯行政總裁蔡海偉表示，「業成6號」是葵青區首個組合社會房屋項目，在政府不同決策局及部門支持下，令項目順利推展。作為項目之營運機構，香港聖公會麥理浩夫人中心將推行「麥匯•業成」計劃，未來數年為住戶提供社會服務。香港聖公會麥理浩夫人中心總幹事吳煜明表示，「麥匯•業成」計劃住宿費用相宜，地點位處市區，交通便利，能滿足居於環境惡劣居所的人士或家庭的迫切住屋需要。