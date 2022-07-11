攝影師隨區議員拍片獲撤非法集結罪　終院准律政司上訴11.29審理

一名攝影師在2020年3月跟隨拍攝3名時任大埔區區議員，被指藉拍片挑釁便衣警員，事後被裁定參與非法集結罪成，被判囚3個月。他不服定罪向高院原訟庭上訴，今年3月獲判上訴得直，撤銷定罪。律政司不服高院的裁決，今（11日）向終審法院申請上訴許可。3名終院法官認同律政司之論點有可供爭議之處，批准上訴許可，案件排期至11月29日審理。

上訴方是律政司，答辯人是蔡健瑜（36歲）。蔡被控在2020年3月8日與時任大埔區區議員連桷璋、姚鈞豪和文念志等人，在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結。高院法官黃崇厚早前在判詞指，雖然蔡容許自己置身於相當令人懷疑的境況，且相當可能有意圖參與當時的非法集結，但因控方未能達致刑事案件要求的舉證標準，故判他上訴得直，撤銷定罪。

律政司陳詞指，從呈堂片段所見，答辯人有份參與當日的非法集結，即使參與時間不長，但足以構成非法集結罪。而且原審裁判官裁定答辯人屬主犯的⻆色，但黃崇厚法官一方面接納裁判官的事實裁斷，另一方面以從犯⻆度去分析答辯人的意圖，故有可供爭議之處。答辯方則指，黃官經考慮充分證供後才作出裁決，只是當中有解釋不足之處，以及答辯人與案中其他被告⻆色有所不同。終院批准上訴許可後，答辯人准以1萬港元保釋候審。

案件編號：FAMC 11/2022