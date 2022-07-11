港大科大聯合發現　廣譜中和抗體免敍利亞倉鼠受Omicron感染

新冠疫情持續，香港大學愛滋病研究所、港大醫學院臨床醫學學院微生物學系，與港大新發傳染病國家重點實驗室的研究人員，聯同科大的結構生物學家證明，源自本地mRNA疫苗接種人士、針對新冠變種株Omicron的廣譜中和抗體「ZCB11」，對所有受關注變異株，包括Omicron BA.1、BA.1.1及BA.2，均顯示出有效的抗病毒活性。另外，若使用「ZCB11」預防或治療Omicron，可保護敍利亞倉鼠的肺部免受攻擊。相關研究論文已於《自然通訊》線上發表。

由於Omicron具高傳播力及抗體逃避特性，為現時疫苗和抗體免疫療法的功效帶來巨大挑戰，故研究宿主免疫反應可否產生廣譜中和抗體尤是重要。這不僅對應於抗體的免疫療法，且對改良疫苗以激發同樣廣泛的免疫保護也至關重要。是項研究中，港大醫學院團隊建立一個高效的抗體克隆技術平台，可從單一的記憶B細胞中克隆出天然配對的人體抗體基因。利用這項技術，團隊篩選香港地區34位「BNT162b2疫苗接種者」的樣本，成功發現抗體「ZCB11」，並通過假病毒和活病毒測試，證明ZCB11能夠中和所有VOCs，包括Alpha變種株(B.1.1.7)、Beta變種株(B.1.351)、Gamma變種株(P1)、Delta變種株(B.1.617.2)和Omicron變種株(B.1.1.529)。

另外，在預防或治療情況下用藥，ZCB11可分別保護敍利亞倉鼠的肺部免受Omicron和Delta病毒的攻擊。而科大團隊利用單顆粒冷動電鏡技術，在原子分辨率水平上解析了ZCB11和病毒刺突蛋白的複合結構，揭示ZCB11獨特的分子作用模式，為接下來結構導向的抗體及改良疫苗奠定了堅實的基礎。領導研究的港大愛滋病研究所所長、港大醫學院臨床醫學學院微生物學系教授陳志偉表示，結果顯示「ZCB11」是一種很有醫用潛力的抗體藥物，可通過生物醫學干預，應對大流行的新冠關注變種株。