中大入學獎學金加碼　每科5**派5000　7科以上派8萬

中學文憑試將於本月20日放榜，各院校紛紛推出獎學金予考試中表現出色的新生。香港中文大學在今日(11日)宣布，將在2022至23學年推出加強版「新生入學獎學金」，增加獎學金的金額及新增獎學金項目，其中新增考獲7科5**及1科5**成績的入學獎學金。在新安排下，學生最高每年可獲8萬港元，最多共可獲48萬港元。中大入學及學生資助處處長王家徹指，獎學金純粹是「希望是給同學更多的鼓勵」，不是為留住移民或負笈海外的尖子。

在加強版「新生入學獎學金」下，考獲7科5**的學生可獲每年8萬港元的獎學金(包括全免學費獎學金及港幣37,900港元學習津貼)，以及最高8萬港元「海外交流獎學金」(不限活動次數)。假設考獲7科5**的學生，選擇修讀6年制的醫科課程，最多共可獲48萬港元；考獲1科5**成績的入學獎學金，則可在首年獲5,000港元的獎學金；此外，這次增加得最多，為考獲5科5**的獎學金，共增加8,950港元，考獲此成績的學生，每年可獲3萬港元的獎學金。

另外，中大亦會向整體成績優異，但在個別學科失手，以一個成績等級之距未能達大學或課程最低要求，即未能滿足「3322」要求的學生，提供彈性收生安排。中大指，會全面評核申請人學術及非學術表現，進行面試以決定是否予以錄取。