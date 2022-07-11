網上投資陷阱多　誘裝惡意iOS描述檔再行騙

網上投資陷阱處處，大部分騙徒會開設假網站或製作假手機應用程式，虛構不存在的交易活動及「線上客服」角色，增加騙局的可信性。由於假應用程式一般不能通過官方平台的安全測試，過往騙徒會想辦法令投資者繞過官方平台下載假應用程式後作下一步行動。惟警方近日發現投資騙徒手法有變，會透過惡意iOS描述檔(configuration profile)行騙，即在假網站設置下載手機應用程式的連結，實質是誘騙用戶下載惡意iOS描述檔。

安裝描述檔後，用戶手機主畫面便會新增了一個書籤，投資者按下書籤隨即會以全螢幕進入假網站。由於書籤和應用程式的圖像(icon)顯示並無分別，假網站的介面與一般投資應用程式的設計也頗相近，因此投資者可能會誤以為在官方渠道安裝了真正的手機應用程式，減低戒心墮入騙局。

iOS描述檔實質是XML檔案，讓管理員就用戶的iPhone使用公司或學校等網絡時，對其帳戶進行設定，例如設定VPN(虛擬私人網絡)、限制員工存取授權以外的程式等。安裝惡意描述檔可能會導致安裝惡意憑證(CA Authority)、安裝惡意VPN並導向至惡意網站，甚至令手機感染惡意軟件。