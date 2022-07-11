2名水泉澳邨保安主管涉向下屬索款受賄　1人否認控罪押後開審

廉政公署於今年5月26日落案起訴2名公共屋邨保安主管，控告他們涉嫌向1名警衛員下屬索取及收受賄款最少共1.6萬港元，以協助對方署任及擢升為助理保安主管。其中1人被控2項代理人接受利益罪，今日（11日）在沙田法院否認全部控罪。由於審期未定，署理主任裁判官張志偉把案件押後至8月22日作審前覆核，期間被告以原有條件保釋。至於另1名被告則暫毋須答辯，並押後至8月8日以等候進一步法律意見，期間被告續准保釋。

不認罪的被告是林國光(71歲)，為香港警衛有限公司(香港警衛)前主管，控罪指他涉嫌無合法權限或合理辯解，於2019年4月及2020年初，從1名警衛員接受兩筆各3,000元的賄款，作為協助對方署任助理主管的誘因或報酬；據悉，林國光於2017年4月至2020年12月期間任職香港警衛主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨，由3名助理主管協助他管理約40名警衛員。若有助理主管缺勤，林國光可酌情指派警衛員署任該職位，而署任者可享有署任津貼。

至於暫毋須答辯的被告是陸蓓雪(53歲)，陸於2020年11月為該邨的助理主管，並於林退休後接任為該邨的主管，她現被控1項代理人索取利益罪名。

案件編號：STCC 992,993/2022