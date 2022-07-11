2青年涉上水掟磚誤殺清潔工案　法官開始對陪審團作指引

2名青年被指前年11月於上水參與掟磚，誤殺70歲清潔工人之案件，今天(11日)繼續在高院原訟庭審訊。主審法官杜麗冰今天開始就案件對陪審團作法律指引及總結證供，預計陪審團將於明天（12日）退庭商議裁決。

法官向陪審團指，首被告劉子龍的代表大律師在結案陳詞時，曾批評主控官將現場人士分成黑衣人和清路障的人，把前者描繪成壞人而後者就是好人。對此法官認為，主控官只是為方便描述才把人分成2批，不覺控方有偏幫某一方之意。不過法官就提醒陪審團，考慮證供時不應偏袒任何一方。控方同意擲中死者的磚塊，是由1名被通緝在逃人士擲出，並非本案2被告所為。控方就指被告與他人夥同犯罪，因此亦要承受同樣罪責。法官指如不同人達成協議或共同計劃犯罪，他們就是夥同犯罪。在本案中，如陪審團裁定被告夥同其他人蓄意從事不法行為，而有關不法行為，是任何清醒合理的人士都知道會令死者暴露於危險之中，而最終令到死者死亡，就應裁定被告誤殺罪成。

關於次被告陳彥廷聲稱有焦慮症等，因此不應對其招供給予比重，法官指次被告只要在相對可能性的標準下證明他有病，控方就有責任推翻此說法。陪審團可以接受證人全部或部分證據。本案件2名被告劉子龍（18歲）及陳彥廷（17歲），被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士因從事非法行為誤殺男子羅長清（70歲，清潔工人），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子X，以及參與暴動。

案件編號：HCCC 322/2020