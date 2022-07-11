謝師宴退訂惹爭議　酒店業代表指可延期或禮券折衷　

新冠疫情持續，雖然目前本港容許舉辦不多於120人的宴會，但政府卻呼籲全港學校減少謝師宴等活動。有飲食業界代表批評此舉為不清不楚，「不明為何婚宴可辦，但謝師宴卻不建議舉辦」，又擔心會有學校因此突然要求「退訂」，令雙方出現爭拗。不過，有學界代表則指相信不會因此產生「退訂潮」效應，因過去2年疫情反覆，不少學生均選擇了其他形式謝師，舉辦「謝師宴」的學校相信為數不會太多。

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，自政府放寬社交距離措施後，業界生意亦開始復甦，過去一個月其轄下的酒店亦一直有接到謝師宴的訂單，不過訂單數字相對疫情前已有所減少。對於政府呼籲全港學校減少謝師宴等活動，他重申根據政府指引，現時是容許舉辦不多於120人的宴會，當中包括婚宴、商務及謝師等宴會，加上謝帥宴一般是以包場形式，酒店的場地無論衞生及防疫準則已較街外的餐飲場所為高，質疑政府此舉會否「小題大做」。至於如有學校響應呼籲而退訂的處理，他指每間酒店均有自己一套的安排，難以劃一標準，但坦言相信「全數退」較難，一般會容許客人延期、甚至以禮券取代酒席。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦指不排除會有學校因政府呼籲而退訂，但建議不論學校或酒店業界均應該以協調形式解決，強調「以和為貴」。

香港直接資助學校議會主席陳狄安則表示，相信學界不會因此引發謝師宴的退訂潮，並解釋因疫情於過去一直反覆無常，不少學生均放棄了以「宴會」方式謝師，改以小禮物或小型聚會代替，故舉辦「謝師宴」的學校相信為數不會太多。對於一般酒店是容許將宴會延期，他則指其實謝師宴一向慣於5月至8月舉行，因暑假過後有不少學生或就職工作，甚至海外升學，故如不能於此期間舉行，對某些師生來說，或會失去意義。