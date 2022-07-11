香港賽馬會與社會同行　堅守崗位　持續貢獻

香港特別行政區成立25年以來發展碩果纍纍，令人深感自豪。過去25年，香港賽馬會（簡稱：馬會）一直秉持宗旨，致力建設更美好社會，現已成為世界級賽馬機構、全港最大單一納稅機構，以及全球10大慈善捐助機構。馬會對前景感到樂觀，深信香港具備很多持續繁榮的重要基礎，將繼續堅守崗位、持續貢獻。

回首25年前，香港特別行政區成立，憑藉其在國家的獨特定位揭開歷史新篇章；馬會亦揭開新一頁，革新目標，務求「馬照跑」，為香港舉辦高水平的世界級賽事。

至今，本地賽馬已提升至全球最高水平，並贏得國際聲望及領導地位。馬會在推動世界級賽馬方面的成功，乃協助香港持續繁榮與穩定的基石；而香港於金融服務、專業服務、運輸及物流、旅遊及貿易方面亦取得成就。這些成績都建基於「一國兩制」政策，為香港帶來在國家及全球的獨特地位，使香港能持續發展、保持競爭力，並為國家發展提供重要的框架。

多年來，馬會堅守致力建設更美好社會的宗旨，以非牟利模式經營，透過嚴格監管、合法及負責任的途徑，提供有節制博彩服務，滿足社會大眾對博彩的需求；同時，馬會得到會員的支持，得以提供世界級賽馬及馬場娛樂，並把收益回饋社會，提升香港市民的生活質素。

在2020/21年度，馬會透過稅款和獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款，回饋社會294億港元。事實上，近年馬會每年平均的已審批慈善捐款亦有45億港元，支持大小不同項目、貢獻社會。馬會與香港人共同成長，分享成功喜悅，亦一同面對不同挑戰，例如：1950年代興建社區診所、2004年非典型肺炎疫情後協助設立衞生防護中心；其後又與香港特區攜手，保育及活化中區警署建築群成為「大館——古蹟及藝術館」。

新冠肺炎疫情期間，馬會本着「快、準、新」的原則，迅速撥捐超過18億港元，並與夥伴攜手合作，構思新方案回應包括長者、低收入人士、學生、少數族裔及殘疾人士等弱勢社群的需要，兩年以來，已超過300萬香港市民受惠。展望將來，馬會感到樂觀，並已有清晰的藍圖，包括繼續為香港舉辦世界級賽事，並致力推進賽馬及馬術運動於大灣區及內地發展；亦會努力為香港市民創建一個更具可持續性的社區與環境。

在香港特別行政區成立25周年之際，馬會特此感謝每一位員工、會員、顧客及慈善合作夥伴，與馬會一同實現目標；馬會深信，只要繼續與社會各界並肩同行，定能做得更多、服務更廣、走得更遠，共創更美好未來。