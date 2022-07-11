餐飲集團高層被勒索案　被告警誡下稱事主曾指會包養她一世

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，勒索50萬港元之案件，今（11日）在區域法院續審。當日拘捕女被告的偵緝女警供稱，女被告在警誡下曾稱「佢（男方）話會包養我一世，玩完之後話我臭X，唔通話畀我幾千萬，之後畀幾十萬就算？」案件明（12日）續審。

被告黃莎莎（31歲）被控於去年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。

偵緝女警張玉彩（譯音）今供稱，去年10月6日，她與同事前往黃金海岸酒店，就一宗嫌疑人藉相片勒索事主50萬港元的案件作拘捕行動，她在酒店看見身穿黃色上衣的女子，其後收到指示，得悉事主認出該女子、即本案被告，她遂上前拘捕對方。警誡下被告稱「佢（事主）話會包養我一世，玩完之後話我臭X，唔通話畀我幾千萬，之後畀幾十萬就算？」。張稱其後被告由警車送到警署接受調查，她在檢取被告手提電話後，被告自願提供密碼解鎖。辯方在盤問時，詢問女警曾否刪改被告WhatsApp對話記錄，女警否認。

案件編號：DCCC 1146/2021