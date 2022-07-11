鄉郊選舉活動指引諮詢　新建議：5年內違反誓言即喪失資格

選舉管理委員會公布由今日(11日)起至8月9日，就明年年初舉行的鄉郊代表選舉活動建議指引，進行為期30日的公眾諮詢。根據《鄉郊代表選舉條例》建議，列明任何人如在選舉舉行日期前的5年內，因拒絕或忽略作出指明誓言而根據法律離任或喪失擔任或就任的資格；或被裁定為違反指明誓言及不符合擁護《基本法》及效忠香港特別行政區的法定要求和條件，即喪失在選舉中獲提名為候選人及當選為有關鄉郊地區的鄉郊代表的資格。

是次諮詢主要就現行指引基礎上作出修訂，範圍包括選民登記及點票安排等。選管會主席馮驊強調指引列明任何人如拒絕或忽略誓言、被裁定違反誓言，或者不符合擁護效忠的法定要求，將會失去有關鄉郊地區的鄉郊代表候選人及當選人資格，相關裁決5年內也不能參選，現行法例上對「負面清單」內容已有清楚解釋。

被問及資格審查及宣誓安排，馮驊表示口頭及書面宣誓有同等效力，至於指鄉郊代表選舉不用資格審查，是因為現行法例並未涵蓋。至於疫情仍未遏止，馮驊指自己無「玻璃球」，「到時睇返應該點樣做（選舉）」。馮強調任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬非法行為指引又列明，鄉郊代表選舉須為70歲以上長者、孕婦、患疾及殘疾人士等不能長時間排隊的選民，作特別排隊安排。來屆的鄉村一般選舉會為新界共709條鄉村選出1,540名村代表，包括695名居民代表、789名原居民代表以及墟鎮共有56個街坊代表；而長洲及坪洲的街坊代表選舉則會分別選出39個及17個街坊代表。