雪條食極唔融　港媽驚揭成份含卡拉膠　網民籲買前睇清楚

夏日炎炎，無論細路大人都會想食雪條、雪糕涼吓。但近日接連爆出有雪糕疑出現問題，內地更有雪條用火機燒、日曬30分鐘都唔融，惹起食安疑雲，而本港亦疑似出現類似情況。有網民昨晚(10日)在Facebook群組「香港雪糕關注組」貼出一款「食極唔融」的內地雪條，並指與早前報道的問題雪糕一樣含有「卡拉膠」成分，事主更直呼「舐嘢(中招)」。

涉事網民上載兩張雪條的相片，從包裝可見產地為上海某食品公司」，並指該款雪條「食極唔融」，成分中更含與「鐘薛高」同款的添加劑「卡拉膠」，令其質疑該雪條是否同樣有問題。她表示：「見到阿女食住行嚟行去食極都仲有，都唔係好融，就知舐嘢......(成分)正正係卡拉膠。」網民得悉後反應不一，有人固然有所擔憂，「買前要睇清楚」；但亦有不少人指許多品牌的雪糕也有同類成分，「卡拉膠好常見，貓狗乾糧都有，係食用膠之一」、「唔使太大驚小怪，好(多)產品都係」。

其實，根據食安中心食物添加劑指南，「卡拉膠」、「黃原膠」同屬本港合規格的食物添加劑，主要用作乳化及增稠劑用途，只要成分不高於「優良製造規範限制」的最高含量即可，所以市民暫無須過度緊張。