政Whats噏：曾被批評不思進取 馮驊唔評論有冇得留低

馮驊自2009年獲行政長官委任為選舉管理委員會主席，其後2度獲續任至今，任期到下月16日止，前後夾埋13年。之不過，曾被批評不思進取嘅佢今日(11日)喺記者會，被問到佢將來有咩去向同多年嚟嘅感受，同埋會唔會延任時，佢只係「虛應」，仲話自己嘅感受寫哂喺選舉活動指引嘅引言。

馮驊話根據有關規例，規定選管會主席要由現任高等法院法官出任，由特首經諮詢終審法院首席法官後委任，佢就唔評論任期事宜。被問到點樣形容自己過往嘅感受，佢亦笑住話可以睇返咁多本選舉活動指引嘅引言，同埋選舉報告嘅建議，因為都係佢寫嘅，就會知道晒佢有咩講喎。

其實，喺擔任選管會主席期間，佢屢受批評。例如2019年區議選舉曾出現唔少重複排隊嘅情況，令唔少長者、孕婦等有需要人士因輪候時間過長不適而放棄投票，有政黨要求喺2020年立法會選舉中設立「關愛隊」，畀有需要人士優先投票，但遭拒絕，唔少議員都炮轟佢不思進取，批評佢拒絕所有改善建議，但又無合理解釋，認為完全不可接受，終於喺舊年嘅換屆選舉，先設立關愛隊。喺2021年選委會選舉點票時間花咗14小時，時任議員、現任民政及青年事務局局長麥美娟隨即衝前，直斥馮驊有關點票工作太慢，令候選人在場白等，而馮最後對選委會選舉點票時間遠超預期感抱歉，承認運送票箱及點票過程不理想，就點票方面有需要詳細檢討。