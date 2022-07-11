去年廢紙回收量達59.5萬公噸　按年增32%　環署預計今年相若

佔2020年本港棄置都市固體廢物量24%的廢紙，去年回收量有所增加。環保署向立法會一個委員會提交的最新文件顯示，去年全年廢紙回收量達59.5萬公噸，平均每日約1,630公噸，較2020年約45萬公噸增加32%，亦較2019年的53.2萬公噸為多，但對比2018年的69.3萬公噸少約10萬公噸。環保署預計今年的回收量與去年相若，並稱廢紙收集及回收服務開展後，回收市場表現活躍及反應正面。

環保署自2020年9月起，經聘請多個承辦商從全港收集紙皮、報紙及辦公室用紙，在本地進行篩選、分揀及打包等工序後，運送到各地市場循環再造成紙製品，轉廢為材，而前線廢紙回收價由過去曾降至每公斤0.2至0.3港元，回升至現時約每公斤0.8至1.3港元不等，前線收集者的收入漸趨穩定。

至於佔24%棄置量的廚餘，環保署透露，杏花邨智能回收箱回收家居廚餘計劃於去年11月至今年6月共回收約130噸廚餘，今年第3季起回收基金資助5個智能回收箱項目，覆蓋9,000多名居民。該署又將與食環署合作，試驗在垃圾收集站收集地舖食肆所產生的廚餘，首階段於灣仔、天后、深水埗及旺角的4個垃圾收集站試驗18個月，將於第4季推出，又稱去年推展的廚餘收集先導計劃陸續於明年3月前投入服務，期望於熟食中心、街市、酒店等地方，每日收集250公噸廚餘，達到現時最高處理量。