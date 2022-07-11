今增2863確診　輸入佔252宗　居家隔離者周五起須戴電子手環

新冠肺炎疫情持續。醫務衞生局局長盧寵茂今日(11日)在疫情記者會表示，醫院管理局因應有可能發生的疫情發展，有最壞打算的應急方案，並將就最壞情況作準備，推出更精準的方案措施，特別考慮安心出行實名制，引入健康碼紅、黃碼的概念，以加大抗疫。另衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今增2,863宗確診，包括252宗輸入個案，昨日(10日)再多7名患者離世。

輸入個案中，129宗在機場找到，109宗於檢疫設施中發現，另有14宗於檢疫後發現。另連同周末個案，今日有627宗學校呈報確診，來自454間學校，涉527名學生及100名教職員，有8間學校的個別班級須停課一周。另外，本港今日新增36宗疑似Omicron BA.2.12.1的個案，有19宗源頭不明，有17宗與早前的個案相關；又多19宗疑染BA.4或BA.5的確診個案，當中6宗源頭不明，有13宗與早前個案相關。

盧寵茂指，現時的病人大多都在家居檢疫期間發現，當局會自本周五(15日)起居家隔離人士須戴電子手環，確保不離開家居範圍。而當安心出行轉為實名制後，當患者檢測證實確診後，其安心出行將轉為紅碼，以阻他們進入公眾場所。而入境檢疫者將減少酒店檢疫日數，其後將列為黃碼；而紅碼及黃碼的限制進入特別或高危場所，包括醫院及院舍。盧提醒，紅、黃碼僅識別確診者及高風險人士，不具備追蹤功能，其中黃碼不影響乘坐交通工具，至於現時疫苗通行證則不可代替紅、黃碼。他解釋，疫苗通行證的要求是市民打針後才可入處所，但沒有確診或檢疫資料，故不能代表黃碼、紅碼，或顯示該人士是否有風險。他提到防疫措施需要因地制宜，認為香港難與上海及澳門作比較，故不會盲目跟從其他地方的防疫政策，現時亦完全無封城的考慮。

盧又提到，近期新增確診數字在高位徘徊，由5月底的3位數升至近日3,000多宗，醫管局承受巨大壓力。另接受治療的病人亦由6月初的371人，升至昨日957人，他稱「趨勢為明顯」，病人數字很快破千。醫管局已為最壞情況做好準備，即病人數目或會翻倍，7月下旬每日入院病人或到300人，醫院整體要調動1,200至2,500張病床，全港急症床位的10%要「避而不用，而非用而不避」。當局已就疫情制定應變方案，包括設立高層次緊急應變中心，加大醫療監察及增強決策指揮能力，人手方面亦已制定實名制，一周內有25%病床可供調動。