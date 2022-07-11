甲亢婦疑藥物副作用亡　死因庭裁定死於不幸

患甲狀腺亢進婦人疑在服藥1個月後出現副作用，包括口腔潰瘍、喉嚨痛、無法入眠等等，診所醫生疑沒發現其情況與藥物有關，直至該婦咳血到北區醫院求醫，才發現其身體的白血球數量為零，延至2天後不治。死因裁判法庭就事件展開4天研訊，共傳召10位證人，死因裁判官周慧珠今天（11日）裁定死者死於不幸，另向2名涉事私家醫生作出建議。

死者吳美寶，終年48歲。她於2018年5月5日開始獲楊永健醫生處方2種甲亢藥物：卡比馬唑（Carbimazole）及普潘奈（Propranolol），其後再向梁鑫暉醫生求診，6月17日因咳血到醫院急症室求醫，兩日後不治。裁判官指，死者服用卡比馬唑後出現罕見副作用，身體內的白血球數目減少，她感到不適向梁求醫，梁處方類固醇作消炎，但類固醇會壓抑免疫系統，其後死者感染抗藥性高的綠膿桿菌，最終引致死亡。裁判官最終裁定死者直接死亡原因是彌散性血管內凝血，而根本病因為顆粒性白血球缺乏症。

裁判官建議楊永健醫生，在處方甲亢藥物卡比馬唑時 應仔細提及有可能出現副作用或症狀，如病人有需要看其他醫生，應帶同藥袋或將藥名告知醫生。至於梁鑫暉醫生方面，裁判官指此事之後，梁已清楚知道該藥物的副作用，如遇上同類情況，應問清楚病人服食的藥物名稱，了解病徵是否與藥物有關。裁判官亦建議梁，如向以上病人處方類固醇藥物時要特別謹慎，因會壓抑發燒等病徵及壓抑免疫系統，降低白血球對抗細菌的功效；死者丈夫王德明於裁決後指不太滿意結果，認為事件中最大責任是該2名私家醫生，特別是梁，王認為他不知道藥物副作用是很嚴重的問題。王希望妻子的個案可以令其他甲亢病人關注個人身體情況，生死攸關。至於會否作出包括民事索償等進一步行動，王則稱要再考慮。

案件編號：CCDI 681/2018