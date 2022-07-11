本港市民愈長壽　安老政策仍落後　宿位爭崩頭

香港在最新的調查的全球人瑞比例榜中排第7位，然而市民變長壽，安老政策仍落後，有多達7,000長者「等到死」都未輪候到安老院宿位，平均輪候時間更超過3年。有關注長者團體表示長者難安享晚年，促政府制訂適合長者的工作，完善安老政策讓長者真正老有所依。

按勞工及福利局數據，現時香港約有145萬名65歲或以上的居民，居於各類安老院舍的長者約有5.9萬人，即佔了65歲以上人口的約4.1%。諷刺的是，上述調查數據指2020年香港有超過3,500名人瑞，無獨有偶，當年就有多達7,024名長者「等到死」亦未獲宿位，而輪候政府的津助或合約安老院舍的平均時間仍長達41個月，即約3年5個月，長者愈長壽恐愈是「買難受」。

「有一班老人家等到死都輪唔到宿位係唔可以接受，政府唔可以忽視基層長者嘅晚年！」香港長者權益協會總幹事李立航指，香港人比以前長壽，但安老政策落後，許多基層長者難言安享晚年，政府在政策上傾向年青人，惟不能忽視人口老化問題，應制訂政策協助一班仍有工作能力的長者就業，例如不用體力勞動的長者仍有心有力，政府可帶頭為這班銀髮族設計職業，讓他們有工作有收入，不用再依靠積蓄或靠政府福利過活，才可真正做到老有所依。