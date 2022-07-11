智慧燈柱將加裝至逾400枝　多名議員促重裝攝錄鏡頭

多功能智慧燈柱計劃引發監控疑慮，智慧燈柱上的攝錄機亦已停用。多名議員要求重新加裝攝錄鏡頭，另有議員詢問電動車推廣及自動繳費推行情況。當局回應指智慧燈柱專責委員會所有成員支持該計劃繼續進行，認為能夠推動智慧城市，另外無限制燈柱上加裝的設備種類。

議員郭偉強質問智慧燈柱計劃進展情況，指該燈柱有助收集數據，並提供免費上網服務。副政府資訊科技副總監黃志光指燈柱計劃仍在進行中，已於觀塘及九龍東新發展區安裝100多支，即將與灣仔、銅鑼灣及油尖旺等地加裝300多支，總共400多支。議員易志明追問當局是否不會重裝攝錄鏡頭。黃指高清鏡頭本意是數車流，度車種，已與有關部門研究替代方案中。他稱，智慧燈柱的設計方便日後安裝其他智慧元件，方便收集城市管理數據，強調並無限制加裝的設備。

議員吳傑莊表示落雨過隧道繳費時很麻煩，關注自動繳費的進展程度。運輸署副署長邱國鼎指將於年尾為獅子山隧道、青沙管制區及城門隧道拆除收費亭，改為不停車繳費，最快於9月向車主發出繳費貼，將該貼貼於車窗，便可遙距自動繳付費用。他亦建議商場停車場使用同樣技術。議員洪雯關注電動車及充電設施的發展。邱表示，已與環境局商討，2035年不會再有電油車，針對的是私家車方面，未來2至3年會推出商用車的時間表，充電設備方面私人屋苑可申請環境局的相關基金，以加建電動車充電設施。