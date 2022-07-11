警方偵破物業詐騙案拘4男　涉及40多個舊樓單位

警方商業罪案調查科今日偵破一宗物業詐騙案，在全港多個地點以涉嫌「企圖詐騙」罪，拘捕4名本地男子（35至47歲）。警方表示，今年4月接獲接獲市民報案，指旗下一個空置的商業物業，被人更改了差餉繳納人資料。商罪科接案經調查後，揭發有犯罪集團透過虛假授權書、及虛假臨時買賣合約，分別冒稱單位業主授權人及買家，將單位轉售給兩間騙徒預先成立的管理公司，相信有不法之徒企圖利用虛假物業交易，騙取按揭貨款及將物業業權據為己有。

警方調查亦發現，同一班騙徒在未經業主同意下，擅自更改了40多個差餉繳納人資料，並透過各種不法手段，包括更換門鎖、張貼告示、甚至爆竊單位等，企圖滋擾單位業主及租客，逼其遷出有關單位。相信有人企圖透過霸佔該些單位，以取得差餉繳款收據，扮作物業管理人，日後可非法侵吞有關單位業權。今日警方拘捕的４人，部分人有黑社會背景，行動中搜查了多個住宅及有關公司，起出多份懷疑虛假文件，部分疑犯仍被扣查。警方正積極調查案件，不排除有更多人被捕。

警方又稱，其中兩個涉及買賣的物業總值約1,000萬港元，由於涉案的物業數量較多，大部分位於舊樓或唐樓，無人居住，要找到確實業主較為困難，因此難以確定涉及多少名業主。另外，犯罪集團早於今年1月已開始更換單位的繳納人資料。警方提醒市民，應定期巡查和留意自己空置的物業情況，特別留意有關物業的資料有否在未授權下被更改，適時向警方報案。