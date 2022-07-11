都大研樓價走勢　居屋3年內跌近一成　學者：疫情衝擊建築業

香港都會大學今(11日)公布，本港居屋第二市場與私人市場樓宇在疫情影響下的價格走勢差異的研究結果。團隊發現自2020年疫情開始起，本地居屋第二市場價格走勢轉弱，與私樓價格呈顯著差異。數據顯示2020年1月至2022年5月期間，居屋價格跌近一成，相反同期私樓升幅約0.5至2.7%。

團隊分析指，原因之一是過往10年居屋升幅較大，變相令實際折讓，適逢整體樓市走勢放緩，流動性較低的居屋第二市場吸引力下降。團隊亦指出經濟環境是個重要因素，疫情對個別行業如建築業，零售業及製造業等，以及基層及中層家庭收入影響較大，減少其置業意欲。但疫情對高收入人士衝擊較少，他們在疫情間仍具高購買力，故對私人樓市影響有限。

都大人文社會科學院院長鄺志良教授表示，居屋第二市場價格調整反映市場供求結果，建議當局毋須強化規管。但他同時強調，他及研究團隊不贊成炒賣房屋，支持恰當的規管措施。他認為政府應根據經濟走勢及市民購買力提出合適按揭選擇，確保不同階層市民的「置業階梯」暢通無阻。