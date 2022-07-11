職訓局課程1.4萬學額　逾2.7萬人報讀　醫療課程最受歡迎

文憑試(DSE)將於下周三(20日)放榜，職業訓練局(VTC)今日(11日)公布，2022/23學年會開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎文憑等課程，共約1.4萬個學額。VTC指會於放榜日至25日進行網上統一收生，早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人，如DSE放榜成績符合入學條件，將於放榜日獲轉換成正式取錄，需當日登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位；而未獲正式取錄人士，亦可在網上或親臨VTC各院校報讀課程。

VTC 高級助理執行幹事郭展幹指，受移民潮影響，各院校整體學生人數均有所下跌，惟VTC至今收到約2.7萬個報讀申請，大致符合預期，報讀人數亦與早年相若。另受疫情影響，本港對醫療護理的人才需求增加，變相有最多申請人報讀與醫療及健康有關的課程，包括體適能及運動營養學、藥劑科學等；其次為資訊科技相關課程，各課程平均有4至6個申請人爭一個學額。

為配合社會發展及各行業對人才的需求，VTC將開辦多項新課程，包括「藝術科技高級文憑」、「環境保護高級文憑(科目組)」、「地理空間科學及土地測量高級文憑」及「商業(電子商貿)高級文憑」等，針對業界需求，以嶄新科技讓同學掌握專業知識，為升學就業作好準備。