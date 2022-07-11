李嘉誠基金會三度資助寶血醫院膝關節手術　料270名患者受惠

公立醫院輪候膝關節置換手術人數高達3萬，是輪候時間最長的手術之一，平均需要輪候5年以上，最長甚至高達9年，病人苦等無期。寶血醫院（明愛）近日第三度獲李嘉誠基金會捐助，支持該院的「全膝關節置換手術資助計劃」，預計今次有270位經濟有需要的病人受惠。合資格人士可獲75%至100%全額資助，計劃將會於7月中旬開始接受申請。

該資助計劃是全港首個及最大型的同類計劃，基金會兩年內向寶血醫院捐助合共6,000萬港元，累計今次資助，整個計劃將會有超過780名患者受惠。醫護團隊成員之一的楊仕俊醫生指出，香港人口老化問題加劇，膝關節退化症是長者最常見的骨科疾病之一，近年又有年輕化趨勢。楊強調，如果病人腿部嚴重變形而不及早接受手術，幾年後可能會惡化，令日後手術變得複雜，「當膝關節軟骨退化時，可導致『骨磨骨』，痛得人『入心入肺』，置換手術是根治唯一途徑。」

受助人之一的郭先生，過去因膝關節問題被逼放棄熱愛的運動，完成了手術，康復後三個月已經可以踏單車及行山。郭先生表示，做完手術能夠重獲自理能力，重拾信心，「到了我們這個年紀，寧願要健康唔要錢。」