跨部門行動籲外傭防疫　向違潔淨罪行人士發22張告票

食物環境衞生署在過去周末(9及10日)再次聯同多個政府部門，包括入境處、警方、勞工處、相關地區民政事務處及康樂及文化事務署等，在多區公眾人士及家庭傭工慣常聚集地點進行跨部門聯合行動，進行宣傳教育工作，呼籲他們提高防疫意識，期間向違反潔淨罪行的人士發出共22張定額罰款通知書，向違反《小販規例》的持牌小販提出2宗檢控。有入境處人員向外傭派發傳單。

行動中，食環署除安排潔淨服務承辦商加強有關地點的公眾街道潔淨服務外，亦加派執法人員巡邏以打擊無牌小販擺賣活動，期間向違反潔淨罪行的人士發出共22張定額罰款通知書，檢取共30批小販棄置物品，及向違反《小販規例》（第132AI章）的持牌小販提出2宗檢控。

本年至今，食環署在有關行動中共向違反潔淨罪行或在公眾地方造成阻礙的人士發出共230張定額罰款通知書，並就有人在公眾地方無牌販賣拘捕及檢控共12人和檢取共238批小販棄置物品，亦向違反《食物業規例》（第132X章）的食肆經營者及《小販規例》的持牌小販提出分別提出3宗及2宗檢控。