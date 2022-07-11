疫下不良中介大增　7成受訪僱主指收費不合理

疫情封關令本港出現外傭荒，有政黨今年4月至5月期間就聘請外傭的現況展開網上調查，共訪問了506位僱主。結果發現超過7成受訪僱主認為外傭中介公司收費不合理；有一半受訪僱主懷疑中介公司營運不當，主要涉及中介教唆外傭跳工。因此，相關團體建議政府應加強規管外傭中介公司，以保障僱傭權益。

在中介收費透明度方面，57.1%受訪僱主表示，中介公司「有」向他們列明收費詳情，但仍有29.2%僱主表示中介公司「沒有」提供。此外，營運不當方面，教唆外傭「跳工」佔65.4%、收取不合理手續費佔57.2%、隱瞞外傭真實身體狀況佔40.3%。縱使懷疑受中介所騙，70.4%受訪僱主表示不知道投訴途徑；僱傭「十分符合」受訪僱主的期望只佔7.1%。至於如何提升中介公司服務質素，超過7成受訪僱主均認為應增加違規罰則、設立專責外傭事務部門，亦有呼籲政府設立評級制度等。另一方面，逾7成受訪僱主表示政府沒有給予僱主足夠外傭相關資訊。

因此，針對部分中介公司以不良手法經營，有關團體建議加強規管外傭中介公司以保障僱傭權益，如檢討沿用已久的《僱傭合約》(ID407)、增加人手及加強執法，積極跟進投訴；要求中介公司須列出重要服務項目的個別收費詳情，增加收費透明度，例如機票，驗身等收費列明數額。