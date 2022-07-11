停工首天直播誤放《旺角卡門》　澳門日報致歉　網民：暗示啲咩

今日(11日)是澳門停運工商業公司及場所首天，澳門日報今早在社交平台Facebook直播期間，竟誤將港產片《旺角卡門》搬上屏幕，當時更正值經典一幕，即由歌神張學友飾演的「烏蠅哥」大罵仇人，引得網民捧腹大笑，嘖嘖稱奇。

事緣今早有網民表示，在Facebook收到標題為「歡迎收看澳日直播」的直播提醒，誰想點擊一看，竟正在播放香港電影《旺角卡門》的名場面，即片中的烏蠅哥「爆Seed」大罵藝人萬梓良飾演的Tony，該片據悉更播逾半小時，認真離譜！所以有網民不禁懷疑是否借片寄意，活用電影台詞「哋屎啦你！」表達疫下心情？有人留言「測試用《旺角卡門》？想暗示叫邊個食屎？」

時至下午2後，澳日就事件致歉並表示「本報Facebook專頁今日早上在測試期間，因疏忽而導致直播畫面出現嚴重失誤」，雖然言詞誠懇，惟網民普遍對事件並不反感，更有留言指「為沉悶的第一天帶來歡樂，睇大家反應好好啊，記者應記一功」、「禁足第一日嘅小娛樂，好期待聽日會有咩」、「下次可唔可以播《古惑仔》？」反映事件在網民心中無傷大雅，更為他們帶來歡樂，稍掃疫情陰霾。