政府擬「安心」實名制兼推紅黃碼　方保僑：實時性最重要

港府研究將「安心出行」應用程式轉為實名制，並倣效內地的「紅黃綠健康碼」做法，引入紅、黃碼識別確診者及檢疫人士。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日(11日)向東網表示，其實現時在「安心出行」上載新冠疫苗接種紀錄，某程度上與實名制差不多，而「安心出行」實名制與開設虛擬銀行戶口相若，市民或要上載身份證相片及拍照等以進行人臉識別，但他指出紅、黃碼的實時性最重要，以免有市民突然遭轉碼造成恐慌。

方保僑續指，部分市民可能擔心健康碼在未知情況下被轉為紅碼或黃碼，若外出後始知被轉碼，可能會造成恐慌。為避免不必要的混亂，他建議政府推行有關措施前，應清晰交代市民的「安心出行」在甚麼情況下會被轉碼，以及仔細研究每項細節。另外，方認為更新紅、黃碼的「實時性」十分重要，「相隔5分鐘、10分鐘抑或15分鐘更新一次」，為政府必須研究的事項，以減低病毒傳播的風險。

此外，當局亦宣布由本周五(15日)起，要求居家隔離人士佩戴電子手環，確保不離開家居範圍，至於電子手環的功能會否與紅碼重疊，方保僑認為兩者可以同步進行，因為紅碼能在短時間內轉變，而參考過往經驗，向家居隔離者派發電子手環需要時間及人手，以第5波新冠肺炎疫情為例，當時因為有大量市民確診，在人手不足的情況下，部分市民可能遲遲未收到電子手環，而紅碼正好可以補足缺點，以防確診者外出散播病毒。