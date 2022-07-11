環署再諮詢膠樽回收制　改由市場主導　回贈至少每個1毫

港人時常飲用樽裝飲品，2019年香港棄置15.5億個飲品膠樽，人均每年約200個，但回收率不足1%。環保署預計最快於2025年推「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，令消費者、製造商等分擔回收、棄置膠樽的責任，並透過回贈鼓勵市民交回膠樽循環再造，惟政府去年5月完成公眾諮詢後至今仍未交代結果。環保署最新提出，計劃由「市場營運模式」推行，而非原本由政府主導，以提升計劃靈活性及運作效率，降低運作成本；而每個膠樽回贈額續以1港毫為起點，冀目標回收率由推行首年的40%增至第5年的75%。

環保署表示，政府初步打算由市場負責收集和處理已所用的飲品膠樽，透過「計劃營運者」以商業形式，直接向飲料供應商收取回收費用，令供應商、收集商、回收商積極扮演更積極的角色，提高效率及成本效益。而政府僅制定計劃法律框架，以及監察運作，確保遵守法例的要求。該署稱會盡快敲定計劃運作模式、細節和規管框架，草擬法律條文，盡早啟動立法程序。

可口可樂公司回覆指，一直與政府有關部門溝通，交流對計劃的意見，認為各持份者應公平承擔責任、採用具成本效益及能妥善管理膠樽回收的系統。屈臣氏蒸餾水則指，樂意支持任何建基於公平、透明、並有效提升香港整體環保利益的策劃及舉措；又說其調查發現，79%受訪者接受0.1港元的回贈金額，市民會因回收機位置、方便度等而決定參與膠樽回收。維他奶國際回應指，正與業界了解對計劃的看法，並會透過香港飲品商會向有關當局反映意見。環保團體綠惜地球審慎歡迎環保署的新建議，但擔心會令責任從生產商轉移到系統營運者，而最低退款金額訂於0.1港元過低，應為至少1港元，並需設立有效懲罰機制以推動源頭減量及回收。