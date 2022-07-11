跑步閒坐無戴口罩　四男涉違防疫令被檢控

澳門因應當地疫情，今日(11日)起進一步收緊防疫措施，除了工商業等行業須停工7天外，又規定成年人外出時須戴上N95或KN95口罩。澳門治安警晚上表示，為落實政府疫情防控措施，警方等執法部門持續派員在各區巡查。截至晚上11時，當地已有4人因違反防疫指令，被檢舉。

警方表示，今日傍晚約6時45分，警員於殷皇子大馬路截獲一名正在跑步的中國籍男子，他年約30歲，持外地僱員身份認別證。經調查，其承認由澳門近高士德區住所出發跑步至氹仔後再折返。另於晚上約7時20分，警員於大三巴巡查期間，發現一名閒坐在石級使用手機、沒有佩戴口罩的越南籍男子，同樣持外地僱員身份認別證。另有兩名分別44歲及71歲的澳門男子，因分別在黑沙環友誼橋大馬路及氹仔單車徑散步及踩單車而被截查，其中一名男子更佩戴不合防疫規格的口罩。

上述四男涉嫌違反《傳染病防治法》的「違反防疫措施」，案件將移交檢察院偵辦。警方再次呼籲，所有在澳門的人士為防止新型冠狀病毒傳播，必須嚴格遵守各項防疫措施，如違反相關批示，將會觸犯《傳染病防治法》並判處最高2年有期徒刑，或每日罰款240澳門元。