中小學生1年減2.5萬人　教育局稱學齡人口跌幅或擴大

受移民潮影響，本港中小學生流失率持續擴大，短短1年間已流失逾2.5萬人，流失率約為3.64%。根據教育局公布的《2021/22學年學生人數統計報告書》，對比同一批學生於2020年10月及2021年9月的人數，除了升讀小一及中一的人數外，其餘組別人數均有下跌趨勢。教育局估計未來學齡人口或持續出現結構性下跌，且跌幅或擴大，認為須提早訂立長遠應對學位過剩的措施。

報告書顯示，流失率最大的是中五升中六的學生人數，有49,436人於2020年就讀中五，但至2021年，升讀中六的人數則下跌至45,971人，減少了3,465人，流失率約為7.01%；其次為中四升中五及小五升小六，流失率分別達6.88%及5.53%。相信若移民潮持續，以及新冠肺炎疫情下未能通關，將影響跨境學童來港讀書，預計未來1年將繼續有學生流失。

教育局指，中小學學位需求受多項因素影響，除了本港適齡學童人口，亦包括跨境學童數目、適齡新來港學童數目等。由於預計未來學齡人口將結構性持續下跌，跌幅可能比原先估計大，當局必須及早訂定長遠措施，以應對學位過剩的情況，而以往採用過渡性的紓緩措施未必適用。