北上名額爭崩頭　內地旅客佔近半　團體指供不應求冀加碼

通關無期下，港人唯一可經陸路返回內地的深圳灣口岸連日大排長龍，每日都擠滿瘋搶了健康驛站檢疫房間、再做好核酸檢測，後到口岸仍要等待長時間才有望過關的市民。近日內地推出改善措施，增加健康驛站每日名額至2000個，再推出人文關懷名額，但本報發現，近日幾乎每日經深圳灣返回內地的2000個名額中，內地居民及其他國籍訪客佔了接近一半，即2000名額只有約1000港人可使用。至於口岸大排長龍一事，有關注團體指，港人北上需求殷切，望當局做好支援。

剛過去的周日（10日），深圳灣口岸錄得1,909人出境，當中只有1058人是港人，其餘為內地訪港及其他訪客，預料是內地居民在海外留學或經商的人士，趁暑假取道香港返回內地。本月首10日的累計出境人次近1.4萬人，當中，香港居民只有8096人，內地訪客人數多達7106人，佔約46%，反映深圳灣口岸的過境限額根本不敷應用。

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，港人北上需求殷切，包括探親、求醫及中港夫妻等聚等，增設人文關懷通關名額仍未能滿足需求，冀內地可再增加過關名額。她又擔憂預約系統推出後，會令不懂使用電子產品的長者過關難上加難，促當局做好支援。