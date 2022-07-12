移民離港料5萬人被拒領下期消費券　有回流族呻不公平

18歲以上合資格港人最快下月可領取5000港元消費券，政府向已移民及長期離港者落閘的工作亦密鑼緊鼓展開。據了解，政府已敲定部分出局者的條件，包括長時間不在港、曾宣誓長期離港而向積金局提早提取強積金者。一名10年前曾提取了強積金餘款的市民透露，返港工作超過十年，且已重新供強積金，近日卻收到疑為政府部門發出的短訊，指他不符領取消費券資格，大呼新措施「不公平」、「不合理」。財經事務及庫務局回覆證實，消費券計劃秘書處以特定電話號碼(+85260591120) 發出部份通知，因審核資格後認為，有登記人曾以「永久性地離開香港」為由提交了提早提取強積金利益，不符合下一期消費券計劃的資格準則。如個別收到有關短訊的登記人覆核，可在收到短訊的14天內以書面向計劃秘書處提交申述。

新一期消費券的登記期至本月23日止，合資格者最快下月7日可獲發放5000港元。不過，剛踏入60歲的李先生昨日卻收到一條短訊，指他不合符資格領取第二期消費劵，他氣憤難當，直指10多年前因在國內投資失敗而提取強積金「救命」，原因是當年經歷「沙士」及美國911事件，本港經濟深陷谷底，不少人都提早領取強積金的港人捱過難關。「我返嚟做咗十幾年嘢，強積金都有成20萬，咁樣話我唔合資格真係有冤無路訴！」他強調，返回香港工作並重新供強積金超過10年，戶口亦有數個，不明白為何被褫奪領取消費券的資格，他批評這政策無助阻止移民潮，反而一刀切傷害為社會作出貢獻的香港人。也有移民外國而回流者表示，移民後感不適應，返回香港後由頭做起，誰料上次消費券還能領取，今次卻被刁難。網上近日已有人熱議第二期消費券設閘的新要求。

據積金局統計，今年首季以永久離港為由提早提取強積金的有7500人，連同如李先生等上述回流人士個案，估計被取消資格者高達5萬人，預料涉及的消費券金額高達2.5億元。回流族也被取消資格引起各界關注，議員陳恒鑌認為政府不應一刀切：「(若果)人哋有做嘢又有供強積金，咁都唔批係好唔合理！」他認為，只要在港工作並有供強積金的市民，亦應該享有消費劵福利，建議政府從寬處理，在市民提交證明文件並申述後，重新發放消費劵予他們。