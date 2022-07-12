東方日報A1：安心出行分色　紅黃碼冇得堂食

「安心出行」應用程式即將「加辣」！政府日前剛預告會倣效內地的「紅黃綠碼」做法，在安心出行上加入「紅黃碼」之後，醫務衞生局局長盧寵茂昨日在疫情記者會詳細介紹構思，「紅碼」將用來識別確診者，而「黃碼」則用來辨別完成定點酒店檢疫，進行居家健康監測的入境人士。以上兩者皆不能進入多種處所，包括餐廳堂食。盧並強調，本月15日起，居家隔離的確診人士須戴電子手環，確保患者不離開居家範圍。至於紅黃碼不設追蹤功能，措施也不會影響普通市民。

盧寵茂昨日再次親身上陣疫情記者會，他表示，為應對疫情未來發展，會優化隔離措施，並自周五（15日）起，要求居家隔離的感染人士要佩戴電子手環。對於確診者檢疫或隔離一事，他指若離開相關地點即屬違法，推行實名制可幫助當局執法。

至於安心出行則擬改為實名制，另引入紅黃碼的概念，以識別確診及高風險市民。經核酸確診者的安心出行會轉為「紅碼」，以阻止這些患者進入高危人群的場所，即醫院和老人院舍及高危活動場所，例如要除口罩的地方。他不認為活動會影響相關人士自由，強調：「自由與自私有時容易被混淆」！入境人士的安心出行則考慮會轉為「黃碼」，主要防止其到訪高危人群的場所，但暫時不影響他們乘坐交通工具。

現時入境人士需到酒店檢疫最少7天，當局正考慮把部分檢疫期改為居家健康監測，意味將來的入境者可縮短酒店檢疫的時間。居家健康監測期間，檢疫者外出時要做到「點對點」。不過，由於當局仍在研究第3天核酸檢測等數據，故未知相關方案的生效日期。

盧又解釋，疫苗通行證是要求市民打針後才可入處所，惟沒有確診或檢疫資料，故通行證不能代表黃碼、紅碼，或該名人士是否有風險。「紅、黃」碼可識別檢疫或隔離人士，相信未受感染的市民會較安心，不會擔心病毒「周街走」。另可讓當局在人數龐大的居家隔離者中，得知相關人士有否「偷走」，及在不影響其他市民的情況下限制確診者活動，達致「人性化」的檢疫和隔離措施。他亦提到，當局不會無緣無故把市民的程式轉為「紅碼」。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，健康碼措施可配合放寬入境檢疫，亦可限制確診者及曾到高風險場所人士出入部分處所，達到精準防疫。但如果參考內地以健康碼限制市民使用公共交通，則未必對疫情防控有效，亦帶來不確定性。

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