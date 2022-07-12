觀塘德田邨德義樓完成圍封強檢　發現10宗確診及2宗不確定個案

政府昨日（七月十一日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午五時起限制在觀塘指明「受限區域」（即觀塘德田邨德義樓）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於二○二二年七月五日至七月十一日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於二○二二年七月十三日或之前接受強制檢測。

政府今日（七月十二日）上午約八時三十分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日上午約八時三十分起，觀塘德田邨德義樓指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日晚上十一時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病檢測。其間1 412名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府會向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪612戶，當中86戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。