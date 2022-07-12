英皇集團抓緊發展機遇25年　企業發揮協同效應　創建港人熟悉品牌

過去四分一世紀，香港既創造經濟高峰亦具挑戰，企業更要抱堅毅不屈的精神應對危與機。以英皇集團為例，回歸25年來一直抓緊發展機遇，並成為雲集6間上市公司的綜合企業集團，涵蓋地產、金融、鐘錶珠寶、娛樂文化、酒店、數碼媒體及生活品味業務，充分發揮協同效應，助集團持續增值。植根香港80年的英皇集團，起源自英皇集團主席楊受成博士父親──楊成先生創立的鐘錶小店「成安記錶行」。回歸前，基石業務鐘錶珠寶已發展得成熟，金融、地產及酒店業務亦乘80、90年代香港經濟起飛而嶄露頭角。時至今日，集團的皇冠標誌更高掛在多個住宅商場，以至工商店舖及大樓等地標建築，乃港人熟悉的品牌。

回顧香港特別行政區成立以來，經歷1997年亞洲金融股災、2001年科網股爆破、2003年非典型肺炎、2008年美國金融海嘯等無數考驗，英皇集團的金融、酒店及零售業務一度備受挑戰；但「有危就有機」， 隨着2004年中央正式實施《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）政策，集團的鐘錶珠寶以至酒店等業務重拾動力。

主席楊受成博士一直秉持「進取不忘穩健」作風，每每視經濟逆轉為契機，所以旗下「英皇戲院」無懼新冠疫情重創經濟之威脅，於這段時期積極擴充，並選址康城THE LOHAS、銅鑼灣時代廣場及澳門威尼斯人開業。現時籌備推出全新品牌「EMPEROR CINEMAS PLUS+」。

電影行業雖競爭漸大，但英皇電影積極尋求更多新動向，不僅透過串流平台輸出電影、電視劇以至音樂作品，並藉CEPA機遇讓更多優質「中國故事」及「香港故事」互相交流及走出去，佼佼者就有《建國大業》、《建黨偉業》、《建軍大業》『建國三部曲』系列、《紅海行動》、《我和我的祖國》、《金剛川》、《懸崖之上》、《我和我的父輩》、《長津湖》等。其中《紅海行動》全球票房累計逾47億港元，《長津湖》亦打破中國電影史最高票房紀錄，達破天荒逾57億元人民幣。

至於要在芸芸企業中脫穎而出，英皇集團旗下業務堅持明確定位，並貫徹高端優雅、型格時尚、與時並進的特質，為客戶帶來貼心服務。其中在大中華地區及海外從事物業投資的英皇國際，旗下的北京英皇集團中心更獲得由北京商務中心區管理委員會頒發「六星超甲級樓宇」及「中國寫字樓金地標」殊榮，是國際一流的商務樓宇；集團的多元業務亦有利產生協同效應，例如透過旗下藝人參與英皇電影作品、為產品代言，一方面幫他們事業提供新契機，同時藉明星效應帶動觀眾消費。

此外，英皇集團一直緊貼市場脈搏，致力從經典中創新，因時制宜。英皇娛樂最新亦針對「元宇宙」熱潮，成為本港首家演藝娛樂公司於The Sandbox構建虛擬音樂娛樂體驗空間。

展望未來，集團會帶着毅力、拚搏、堅持、創新進步的特質，讓集團「歷久不渝」，延續這份香港精神陪伴港人穩步發展。事實上，自副主席楊政龍就任後，亦引入更多年輕人思維，一方面在集團穩健的基石上尋求創新和突破，另一方面則結合集團的創新產業資源與年輕人交流，透過「學生事務拓展計劃」、「師友計劃」等幫助學生提早接觸社會，讓他們好好規劃未來職業生涯，增加年輕人向上流動機會。