安心紅黃碼惹議　議員斥公共交通風險最大反而唔使掃碼

港府宣布「安心出行」應用程式將改為實名制，並實施「紅黃碼」制度。醫療衞生界議員林哲玄今早(12日)在電台節目表示，新安排雖然未必即時壓低確診數字，但會方便海外抵港人士，他們只要取得「黃碼」就可以縮短在酒店檢疫，改為配合居家監察。他指出，現時安心出行內的「疫苗通行證」，沒有載入確診紀錄，確診者如已經完成疫苗通行證的接種要求，使可以掃安心出行進入處所，認為有關安排並不合理。

另一議員田北辰就質疑安心出行實名制的效果，指食肆等指定處所，已需要疫苗通行證才能進入，變相已是實名制，批評感染風險最大的公共交通反而毋須掃安心出行。他建議，在疫苗通行證加入附加功能，需要接受檢疫人士的通行證二維碼會改黃色，等同政府新建議的「黃碼」功能，方便識別傳播風險。至於政府本周五(15日)起要求居家隔離人士佩戴電子手環，田則贊成有關安排，但指當局需考慮有沒有足夠人手巡查及檢控。

科技創新界議員邱達根表示，除採取實名制及紅黃綠碼外，希望當局亦考慮設立短暫儲存中央數據庫，以便更妥善處理個人資料等數據，回應市民關注。