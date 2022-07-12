土瓜灣十三街重建無期　市建局儲備不足：要「儲夠錢」才啟動

今日(12日)在立法會發展事務委員會上，有議員關注重建土瓜灣「十三街」、「五街」及油麻地「八文樓」的時間表，並提到相關樓宇狀況惡劣，出席會議的市建局行政總監韋志成表示，重建土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本大約要400億港元，而現時巿建局的資金大約有260億港元，他重申要「儲夠錢」才能夠進行類似的「超巨型項目」，在適當時候會啟動相關舊樓群的重建。他又強調舊樓業主要先做好維修，若任由其老化，相關樓宇將難以支撐。

發展局長甯漢豪認為，老舊樓宇要從促成規劃和執法「雙管齊下」，重建計劃亦要配合周邊地區規劃，屋宇署會檢視執法策略，加強巡查，促成舊樓業主盡快進行大維修。

另有議員關注市建局能否參與興建公屋，協助巿民上樓，尤其年輕人。韋志成表示，由於巿建局要用相當資源作重建補償，如果要協助巿民上樓，資金上不能支持下去。甯漢豪則指，已有專責部門負責公屋，若市建局一方面要負擔舊區重建，一方面又要發展公屋，很難做到「自負盈虧」。對於市建局可豁免補地價進行重建，建成的單位以市價出售。甯指，市建局收樓需要很多成本，售樓後的收入主要用作補貼支出，及支持日後的重建工作。