料逾90萬康復者現長新冠症狀　中大開展大型研究制定治療方案

本港最少有120萬人曾經確診新冠肺炎，中大估計全港有逾90萬名康復者出現至少1種「長新冠」症狀。為了解本港的「長新冠」患者情況，中大醫學院在醫管局支持下今日(12日)開展全港首個大型研究，以問卷形式調查康復者出現後遺症情況，填寫網上問卷需時約2分鐘，有中英兩種語言供選擇，歡迎所有年齡層的新冠康復者參加，包括長者及兒童，中大期望市民可於3個月內盡快填寫。

「長新冠」的國際定義是，患者在病毒清除後仍有至少1種症狀並持續4周或以上，症狀包括疲倦、記憶力差、失眠、運動耐力降低和脫髮等。中大醫學院於去年發表的研究顯示，76%人在康復後半年內出現至少1種長新冠症狀。團隊其後進行的問卷研究亦發現，554名復者中，更有7成人患有中度至嚴重程度的長新冠症狀。中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮強調，由於「長新冠」牽涉多個器官及系統，難以從單一專科角度提供全人療，故需以全人方式診治他們。

長新冠研究有助政府策劃更全面的長新冠醫療服務，醫管局亦會於轄下門診助宣傳相關研究，包括轄下中西醫門診會張貼附有二維碼連結的海報，方便到訪人士填寫網上問卷。問卷會詢問受訪者的基本資料，例如性別、年齡、確診資料及疫苗接種紀錄、長新冠症狀和對個人健康的影響。參加者完成問卷後，可選擇參與第2階段的前膽性研究，研究團隊將為1,000名長新冠患者提供腸道微生態分析，希望透過改善微生態失衡治療長新冠。中大醫學院內科及藥物治療學系教授及香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟表示，長新冠症狀或影響個人工作能力，為家庭帶來經濟負擔，故現時開展的大型研究，對將來發展長新冠診斷工具或為病人度身訂造治療方案，會發揮關鍵作用。