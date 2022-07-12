全民運動日8月7日舉行　康體設施免費玩

為推動運動風氣，康樂及文化事務署將在8月7日舉行「全民運動日2022」，舉辦康體活動和開放多項康體設施予市民免費使用，市民可在8月1日起開始預定場地，每人只限預訂一節免費設施，公眾游泳池則毋須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。今年「全民運動日」主題為「電子虛擬運動」，以電子虛擬運動融合「運動」與「電子科技」，讓參加者運用智能科技和配合不同的體育設備，在虛擬場景中進行運動，感受另類運動形式的樂趣。

開放予市民免費使用的康體設施，包括室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；公眾泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）及水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

另外，「全民運動日」當日，康文署亦會在下午2時至6時，在十八區指定體育館舉行免費康體活動，包括健康講座、運動示範、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及長者和殘疾人士同樂活動。活動券於7月25日（周一）上午8時30起在康文署十八區康樂事務辦事處和指定場地派發。