內地供港鮮活食品充足　抵港蔬菜逾2800公噸

政府今日(12日)表示，昨日(11日)由內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,800公噸，與平日內地供應量相若。經由漁農自然護理署(漁護署)及蔬菜統營處各批發市場推出的蔬菜約820公噸。菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤7.6港元及8.2港元。

雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約40公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾15萬隻，而本地屠宰的活雞逾8,000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年5月底食米的備存貨量(包括儲備存貨)為27,700公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。